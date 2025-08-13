Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:58
23.855 +0,07%
Dow Jones 21:58
44.939 +1,08%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: brusca correzione per Quanta Services

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Quanta Services
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che esibisce una perdita secca del 4,04% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Quanta Services è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Quanta Services classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 393,4 USD e primo supporto individuato a 363,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 423,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```