Power Probe si è quotata sul listino AIM della Borsa di Londra

Power Probe

London Stock Exchange

Power Probe, produttore leader di strumenti diagnostici elettrici per autoveicoli destinati ai tecnici professionisti dell'assistenza, si è quotata alla Borsa di Londra. Fondata nel 1992, Power Probe è cresciuta fino a diventare un marchio di fama internazionale con una gamma di prodotti distribuiti in sette segmenti: sonde per circuiti alimentati, kit di collaudo, strumenti di misura, saldatura, illuminazione, accessori e marchi privati. Attraverso la sua IPO, Power Probe ha raccolto fondi tramite il collocamento di nuove azioni ordinarie, con una capitalizzazione di mercato al momento dell'ammissione di 60,4 milioni di sterline. I fondi raccolti tramite il collocamento aiuteranno Power Probe ad accelerare la sua prossima fase di crescita, che include l'espansione all'avanguardia negli Stati Uniti, l'acquisizione di talenti ingegneristici di alto livello e il supporto all'espansione in nuove aree geografiche, tra cui Regno Unito ed Europa. Il ricavato rafforzerà anche il capitale circolante generale dell'azienda, sostenendo la continua innovazione di prodotto e la crescita nei mercati chiave.