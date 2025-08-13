New York: in acquisto Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che passa di mano con un aumento del 5,30%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advanced Micro Devices
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 186,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 181. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 191,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)