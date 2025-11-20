Pesante sul mercato di New York Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che tratta in perdita del 5,97% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Advanced Micro Devices
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 201,6 USD con tetto rappresentato dall'area 226,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 193,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)