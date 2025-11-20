Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 21:05
24.235 -1,64%
Dow Jones 21:05
45.966 -0,38%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Pesante sul mercato di New York Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in perdita del 5,97% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Advanced Micro Devices suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 201,6 USD con tetto rappresentato dall'area 226,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 193,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```