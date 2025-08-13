Milano 15:50
Parigi: balza in avanti Alstom

(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese, con un rialzo dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alstom rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,72 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,36. L'equilibrata forza rialzista della big delle infrastrutture è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
