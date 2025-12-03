OMER, ottiene commessa da ALSTOM per carenature 12 treni Avelia Stream

OMER

ALSTOM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, comunica di aver avviato leattività operative per la realizzazione di unavente ad oggetto la fornitura di, che Alstom fornirà a un primario operatore italiano.La commessa affidata ad OMER prevede la fornitura di, con un’. L’inizio delle attività diavverrà nel corso dele si concluderà entro la fine del 2027, con una più rilevante esecuzione nel corso degli esercizi 2026 e 2027.Ildella commessa contribuirà al backlog dell’azienda in una percentuale compresa, che al 30 settembre 2025 risultava pari a"L’avvio di questa nuova commessa rappresenta una conferma della fiducia che clienti internazionali di primo livello continuano a riporre in OMER. Un incarico che consolida la nostra presenza nel mercato ferroviario europeo e il ruolo che rivestiamo come partner di riferimento nella fornitura di carenature, moduli toilet e interiors di alta qualità, destinati ai treni ad alta velocità", afferma, Presidente e Amministratore Delegato di OMER, aggiungendo "guardando al prossimo futuro intendiamo proseguire nei nostri investimenti in competenze, tecnologie e capacità produttiva, così da offrire soluzioni sempre più evolute, rispondendo con tempestività e affidabilità alle mutevoli esigenze del mercato”.