OMER, ottiene commessa da ALSTOM per carenature 12 treni Avelia Stream

(Teleborsa) - OMER
, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, comunica di aver avviato le
attività operative per la realizzazione di un nuovo ordine da parte del Gruppo ALSTOM
avente ad oggetto la fornitura di carenature per i treni ad alta velocità Avelia Stream
, che Alstom fornirà a un primario operatore italiano.
La commessa affidata ad OMER prevede la fornitura di carenature per 12 treni
, con un’opzione per ulteriori 18 treni
. L’inizio delle attività di consegna
avverrà nel corso del quarto trimestre 2025
e si concluderà entro la fine del 2027, con una più rilevante esecuzione nel corso degli esercizi 2026 e 2027.
Il valore
della commessa contribuirà al backlog dell’azienda in una percentuale compresa tra l’8% e il 12% del valore del backlog
, che al 30 settembre 2025 risultava pari a 163 milioni
.
"L’avvio di questa nuova commessa rappresenta una conferma della fiducia che clienti internazionali di primo livello continuano a riporre in OMER. Un incarico che consolida la nostra presenza nel mercato ferroviario europeo e il ruolo che rivestiamo come partner di riferimento nella fornitura di carenature, moduli toilet e interiors di alta qualità, destinati ai treni ad alta velocità", afferma Giuseppe Russello
, Presidente e Amministratore Delegato di OMER, aggiungendo "guardando al prossimo futuro intendiamo proseguire nei nostri investimenti in competenze, tecnologie e capacità produttiva, così da offrire soluzioni sempre più evolute, rispondendo con tempestività e affidabilità alle mutevoli esigenze del mercato”.