Parigi: calo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese
, con una flessione dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TotalEnergies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, TotalEnergies
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)