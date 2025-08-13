Milano 15:50
42.264 +0,78%
Nasdaq 15:50
23.947 +0,45%
Dow Jones 15:50
44.833 +0,84%
Londra 15:50
9.156 +0,09%
Francoforte 15:50
24.221 +0,82%

Parigi: calo per TotalEnergies

Migliori e peggiori
Parigi: calo per TotalEnergies
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese, con una flessione dell'1,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TotalEnergies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, TotalEnergies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```