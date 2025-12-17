TotalEnergies cede il 50% degli impianti eolici e solari in Grecia

(Teleborsa) - TotalEnergies
ha siglato un accordo per la vendita della metà del suo portafoglio di 424 MW di impianti eolici e solari
in Grecia
alla società di investimento spagnola Asterion Industrial Partners per 254 milioni di euro (297,36 milioni di dollari). L'operazione valuta l'intero portafoglio a 508 milioni di euro, pari a circa 1,2 milioni di euro per megawatt installato.
In base all'accordo, TotalEnergies continuerà a gestire gli impianti rinnovabili in Grecia
, mantenendo la sua quota di proprietà del 50%. La società prevede di commercializzare e vendere la maggior parte dell'elettricità generata
da questi impianti una volta scadute le attuali tariffe regolamentate.
L'accordo si aggiunge agli sforzi continui di TotalEnergies per ottimizzare il proprio portafoglio di energie rinnovabili
, mantenendo al contempo il controllo operativo degli asset chiave.