TotalEnergies, contratto di 21 anni per l'alimentazione dei data center di Google in Malesia

TotalEnergies

Google

(Teleborsa) -hanno firmato unper fornire a Google un volume totale di 1 TWh (equivalente a 20 MW) di energia rinnovabile certificata dall'impianto solare Citra Energies nella provincia settentrionale di Kedah (Malesia). L'impianto solare, la cui costruzione è prevista per l'inizio del 2026,. Il PPA entrerà in vigore alla chiusura finanziaria del progetto, prevista per il primo trimestre del 2026."Siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione con TotalEnergies in Malesia - ha dichiarato- Questo accordo è un elemento chiave della nostra strategia volta a realizzare investimenti significativi a beneficio delle economie in cui operiamo"."Questo PPA dimostra la capacità della nostra azienda di offrire soluzioni energetiche competitive, su misura per le esigenze dei principali gruppi tecnologici, sia nei mercati maturi, come Stati Uniti ed Europa, sia nei paesi emergenti come la Malesia - ha dichiarato- Contribuisce inoltre al raggiungimento del nostro obiettivo di redditività del 12% nel settore energetico".