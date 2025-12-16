TotalEnergies, contratto di 21 anni per l'alimentazione dei data center di Google in Malesia

(Teleborsa) - TotalEnergies
e Google
hanno firmato un accordo di acquisto di energia (PPA) della durata di 21 anni
per fornire a Google un volume totale di 1 TWh (equivalente a 20 MW) di energia rinnovabile certificata dall'impianto solare Citra Energies nella provincia settentrionale di Kedah (Malesia). L'impianto solare, la cui costruzione è prevista per l'inizio del 2026, supporterà le operazioni dei data center di Google in Malesia
. Il PPA entrerà in vigore alla chiusura finanziaria del progetto, prevista per il primo trimestre del 2026.
"Siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione con TotalEnergies in Malesia - ha dichiarato Giorgio Fortunato, Responsabile Clean Energy & Power, Asia Pacific, Google
- Questo accordo è un elemento chiave della nostra strategia volta a realizzare investimenti significativi a beneficio delle economie in cui operiamo".
"Questo PPA dimostra la capacità della nostra azienda di offrire soluzioni energetiche competitive, su misura per le esigenze dei principali gruppi tecnologici, sia nei mercati maturi, come Stati Uniti ed Europa, sia nei paesi emergenti come la Malesia - ha dichiarato Sophie Chevalier, Vicepresidente Senior Flexible Power & Integration di TotalEnergies
- Contribuisce inoltre al raggiungimento del nostro obiettivo di redditività del 12% nel settore energetico".