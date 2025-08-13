Milano 12:13
42.178 +0,58%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:13
9.159 +0,12%
Francoforte 12:12
24.227 +0,84%

Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo
Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
```