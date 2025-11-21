Milano 10:26
42.676 -0,56%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:26
9.482 -0,48%
Francoforte 10:26
23.121 -0,68%

Piazza Affari: performance negativa per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: performance negativa per Leonardo
Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che mostra un decremento del 3,24%.
Condividi
```