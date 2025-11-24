Milano 13:42
42.262 -0,94%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:42
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che mostra un decremento del 2,17%.

La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,66. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
