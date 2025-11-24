Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che mostra un decremento del 2,17%.
La tendenza ad una settimana di Leonardo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,66. Il peggioramento del contractor italiano nel settore Difesa
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)