Milano 14:17
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:17
9.702 -0,51%
Francoforte 14:17
24.141 -0,37%

Piazza Affari: Leonardo in forte calo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: Leonardo in forte calo
Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,28%.
Condividi
```