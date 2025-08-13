Milano 12:13
Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il contractor italiano nel settore Difesa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,64 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,22.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
