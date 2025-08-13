Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

principale indice della Borsa di Milano

contractor italiano nel settore Difesa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,64 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 46,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)