Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:43
25.416 -0,08%
Dow Jones 19:43
47.556 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Piazza Affari: rosso per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: rosso per Leonardo
(Teleborsa) - Rosso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che sta segnando un calo del 2,96%.

Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 46,3 Euro, mentre i supporti sono stimati a 44,95. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```