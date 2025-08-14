Milano 11:00
42.519 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:00
9.160 -0,06%
Francoforte 11:00
24.233 +0,19%

A Londra corre Aviva

Migliori e peggiori, In breve
A Londra corre Aviva
Rialzo per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.
Condividi
```