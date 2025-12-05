Milano 10:48
43.606 +0,20%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:48
9.731 +0,21%
Francoforte 10:48
23.998 +0,48%

Londra: rosso per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per BP
Si muove verso il basso il gruppo petrolifero inglese, con una flessione del 2,60%.
Condividi
```