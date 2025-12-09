Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:10
25.678 +0,20%
Dow Jones 19:10
47.641 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Londra: giornata depressa per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per JD Sports Fashion
Composto ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.
Condividi
```