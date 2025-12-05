Milano 14:23
43.660 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 14:23
9.715 +0,04%
Francoforte 14:23
24.093 +0,88%

Londra: scambi al rialzo per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Rialzo marcato per la società d'investimenti con sede a Londra, che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.
Condividi
```