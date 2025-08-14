Milano 13-ago
42.186 0,00%
Nasdaq 13-ago
23.849 +0,04%
Dow Jones 13-ago
44.922 +1,04%
Londra 13-ago
9.165 0,00%
Francoforte 13-ago
24.186 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 3.698,3 punti

Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dello 0,88% alle 05:48
Spunto rialzista dello 0,88% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 3.698,3 punti.
