Milano 13-gen
45.525 0,00%
Nasdaq 13-gen
25.742 -0,18%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 13-gen
10.137 0,00%
Francoforte 13-gen
25.421 0,00%

Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,20% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 4.188,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,20% alle 04:48
Risultato positivo dell'1,20% per Shanghai, alle 04:48, che continua gli scambi a 4.188,24 punti.
Condividi
```