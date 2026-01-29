Milano 9:15
45.412 +0,61%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:15
10.218 +0,63%
24.688 -0,54%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,44%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.157,98 punti

Shanghai conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 4.157,98 punti.
