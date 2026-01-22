Milano 9:42
44.838 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:42
10.216 +0,77%
24.851 +1,18%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.122,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,22%
Shanghai conclude in progresso dello 0,22%, archiviando la sessione a 4.122,58 punti.
Condividi
```