Milano 16:17
42.592 +0,96%
Nasdaq 16:17
23.832 -0,07%
Dow Jones 16:18
44.822 -0,22%
Londra 16:18
9.161 -0,04%
Francoforte 16:17
24.354 +0,70%

Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 441,31 punti.
Condividi
```