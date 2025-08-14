Francoforte: andamento sostenuto per Vonovia

(Teleborsa) - Avanza la compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vonovia
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il grafico attuale di Vonovia
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 28,47 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 29,48. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 27,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)