Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:05
25.153 -0,17%
Dow Jones 20:05
48.389 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: andamento sostenuto per Fresenius

Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che avanza bene del 2,71%.
