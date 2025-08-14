Milano 13:49
42.599 +0,98%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:49
9.169 +0,04%
Francoforte 13:49
24.352 +0,69%

Francoforte: calo per Sma Solar Technology

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Sma Solar Technology
(Teleborsa) - Ribasso per Sma Solar Technology, che presenta una flessione del 2,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sma Solar Technology rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sma Solar Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```