Francoforte: calo per Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Ribasso per, che presenta una flessione del 2,50%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)