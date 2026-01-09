Milano 9-gen
45.719 +0,10%
Nasdaq 9-gen
25.766 +1,02%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 9-gen
10.125 +0,80%
Francoforte 9-gen
25.262 +0,53%

New York: in calo First Solar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che sta segnando un calo del 3,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di First Solar, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di First Solar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 232,3 USD con tetto rappresentato dall'area 245,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 227,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
