New York: in calo First Solar

(Teleborsa) - Rosso per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che sta segnando un calo del 3,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di First Solar
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di First Solar
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 232,3 USD con tetto rappresentato dall'area 245,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 227,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)