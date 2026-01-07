New York: First Solar in forte discesa

produttore statunitense di pannelli fotovoltaici

First Solar

S&P-500

First Solar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca dell'8,40% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 254,1 USD e supporto stimato a quota 240,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 268,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)