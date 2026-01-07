Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:40
25.797 +0,61%
Dow Jones 18:40
49.361 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

New York: First Solar in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: First Solar in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che esibisce una perdita secca dell'8,40% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di First Solar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il grafico a breve di First Solar mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 254,1 USD e supporto stimato a quota 240,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 268,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
