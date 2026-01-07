New York: First Solar in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che esibisce una perdita secca dell'8,40% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di First Solar
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve di First Solar
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 254,1 USD e supporto stimato a quota 240,1. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 268,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)