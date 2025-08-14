Milano
13:49
42.599
+0,98%
Nasdaq
13-ago
23.849
0,00%
Dow Jones
13-ago
44.922
0,00%
Londra
13:49
9.169
+0,04%
Francoforte
13:49
24.352
+0,69%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 14.06
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: calo per Sma Solar Technology
Francoforte: calo per Sma Solar Technology
Migliori e peggiori
,
In breve
14 agosto 2025 - 13.00
Sottotono
Sma Solar Technology
, che passa di mano con un calo del 2,50%.
Condividi
Titoli e Indici
Sma Solar Technology
-2,22%
