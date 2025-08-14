Milano 13:49
42.599 +0,98%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:49
9.169 +0,04%
Francoforte 13:49
24.352 +0,69%

Francoforte: in acquisto Leg Immobilien

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Leg Immobilien, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Leg Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,4%, rispetto a +0,28% del Germany MDAX).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 76,53 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 72,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 70,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
