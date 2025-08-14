Francoforte: in acquisto Leg Immobilien

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Leg Immobilien
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Leg Immobilien
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,4%, rispetto a +0,28% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 76,53 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 72,93. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 70,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)