Francoforte: nuovo spunto rialzista per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Balza in avanti Leg Immobilien
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leg Immobilien
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Leg Immobilien
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 65,67 Euro con primo supporto visto a 63,82. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 62,68.
