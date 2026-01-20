Francoforte: giornata depressa per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Leg Immobilien
, che mostra un decremento del 3,53%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Leg Immobilien
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Leg Immobilien
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 62,93 Euro. Primo supporto a 60,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 60,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)