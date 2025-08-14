Milano 13:50
42.594 +0,97%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:50
9.169 +0,04%
Francoforte 13:50
24.356 +0,71%

Francoforte: scambi in positivo per Sixt

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Sixt, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.

La tendenza ad una settimana di Sixt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,58 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,93. Il peggioramento di Sixt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
