Milano 13:21
42.951 +0,70%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:21
9.556 +0,51%
Francoforte 13:20
23.360 +0,85%

Francoforte: scambi in positivo per RTL

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per RTL
Scambia in profit RTL, che lievita dell'1,87%.
Condividi
```