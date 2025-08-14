Male Tapestry sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle
, che mostra un -16,29%.
Lo scenario su base settimanale di Tapestry
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Tapestry
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,03 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)