Milano 16:18
42.594 +0,97%
Nasdaq 16:18
23.839 -0,04%
Dow Jones 16:18
44.822 -0,22%
Londra 16:18
9.161 -0,04%
Francoforte 16:18
24.354 +0,70%

Migliori e peggiori
Male Tapestry sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - In forte ribasso Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che mostra un -16,29%.

Lo scenario su base settimanale di Tapestry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Tapestry è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 97,03 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
