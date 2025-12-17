Milano
17:35
44.099
+0,25%
Nasdaq
19:09
24.824
-1,23%
Dow Jones
19:09
48.041
-0,15%
Londra
17:35
9.774
+0,92%
Francoforte
17:35
23.961
-0,48%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 19.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Perde Eaton sul mercato di New York
Perde Eaton sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 18.00
Scende sul mercato l'
azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia
, che soffre con un calo del 4,56%.
Condividi
Leggi anche
Eaton, scendono le quotazioni a New York
Perde Generac Holdings sul mercato di New York
Perde Alexandria Real Estate Equities sul mercato di New York
Perde VF Corporation sul mercato di New York
Titoli e Indici
Eaton
-4,72%
Altre notizie
Pesante sul mercato di New York Iron Mountain
Perde Advanced Micro Devices sul mercato di New York
New York: Dollar General si muove verso il basso
Perde Intel sul mercato di New York
New York: vendite diffuse su Oracle
New York: giornata negativa in Borsa per First Solar
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto