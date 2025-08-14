Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:43
23.815 -0,14%
Dow Jones 20:43
44.852 -0,16%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: andamento sostenuto per Eli Lilly

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Eli Lilly
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica statunitense, con una variazione percentuale del 2,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eli Lilly, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 662,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 685,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 707,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```