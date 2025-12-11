Milano 17:35
Finanza
Eli Lilly, studio clinico su nuovo farmaco contro l'obesità "tripla G" mostra risultati promettenti
(Teleborsa) - Ben comprate le azioni di Eli Lilly dopo aver annunciato i dati di fase 3 TRIUMPH-4 per retatrutide, un triplo agonista del recettore ormonale GIP, GLP-1 e glucagone, che il colosso farmaceutico chiama "tripla G".

"Tripla G", uno dei nuovi farmaci più promettenti di Eli Lilly contro l'obesità ha aiutato i pazienti a perdere circa il 28,7% del loro peso corporeo, riducendo al contempo il dolore associato all'osteoartrite del ginocchio.

"Siamo incoraggiati dai risultati dello studio TRIUMPH-4, che evidenziano il potente effetto di retatrutide, un triplo agonista innovativo, su peso corporeo, dolore e funzionalità fisica. Con sette ulteriori studi di Fase 3 previsti nel 2026, crediamo che retatrutide possa diventare un'opzione importante per i pazienti con significative esigenze di perdita di peso e determinate complicanze, tra cui l'osteoartrite del ginocchio", ha commentato Kenneth Custer, Ph.D., vicepresidente esecutivo e presidente di Lilly Cardiometabolic Health.
