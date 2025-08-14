New York: Deere & Company si muove verso il basso

produttore di materiali e attrezzature agricole e forestali

Deere & Company

S&P-500

Deere & Company

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita dell'8,20% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 481 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 466,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 495,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)