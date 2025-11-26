Deere & Co, fatturato in crescita ma utili in calo nel 4Q, prospettive agricoltura su larga scala restano deboli

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre
conclusosi il 2 novembre 2025, Deere & Company
ha registrato un utile netto
di 1,065 miliardi di dollari, pari a 3,93 dollari per azione, in calo del 14,5% rispetto all'utile netto di 1,245 miliardi, pari a 4,55 dollari per azione, per il trimestre conclusosi il 27 ottobre 2024. Per l'anno fiscale 2025
, l'utile netto
attribuibile a Deere & Company è stato di 5,027 miliardi, pari a 18,50 dollari per azione, in calo del 29,2% rispetto ai 7,100 miliardi, o 25,62 dollari per azione, dell'anno fiscale 2024.
Il fatturato netto e i ricavi
a livello mondiale sono aumentati dell'11%, a 12,394 miliardi, nel quarto trimestre del 2025, e sono diminuiti del 12%, a 45,684 miliardi, nell'intero anno. Il fatturato netto
è stato di 10,579 miliardi per il trimestre e di 38,917 miliardi per l'anno, rispetto rispettivamente a 9,275 miliardi (+14,1%) nel trimestre e 44,759 miliardi (-13,1%) nell'anno fiscale 2024.
"L'anno appena trascorso ha portato con sé la sua dose di sfide e incertezze
, ma grazie ai miglioramenti strutturali che abbiamo apportato e ai diversi segmenti di clientela e alle aree geografiche in cui operiamo, siamo riusciti a ottenere i nostri migliori risultati finora per questo punto del ciclo", ha dichiarato John May, presidente e CEO di John Deere
. "Il nostro costante impegno nel fornire valore al cliente e nel concentrarci sull'efficienza operativa ci ha permesso di rimanere resilienti e di dimostrare la forza della nostra attività."
Per l'anno fiscale 2026
si prevede che l'utile netto
attribuibile a Deere & Company si attesterà tra 4,00 e 4,75 miliardi
di dollari.
"Guardando al futuro, crediamo che il 2026 segnerà il punto più basso del ciclo dell'agricoltura su larga scala
", ha dichiarato May. "Sebbene permangano le pressioni sui margini dovute ai dazi e le persistenti sfide nel settore dell'agricoltura su larga scala
, il nostro impegno nella gestione delle scorte e nel controllo dei costi, unito alla in, ci mette nella posizione di gestire efficacemente il business e cogliere le opportunità emergenti man mano che le condizioni di mercato iniziano a riprendersi".
Nel pre-market di Wall Street il titolo Deere & Company al momento lascia sul terreno il 5,3%
, dopo avere chiuso la seduta precedente in rialzo del 2,2%.(Foto: Loren King su Unsplash)