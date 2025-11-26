Deere & Co, fatturato in crescita ma utili in calo nel 4Q, prospettive agricoltura su larga scala restano deboli

Deere & Company

(Teleborsa) - Nelconclusosi il 2 novembre 2025,ha registrato undi 1,065 miliardi di dollari, pari a 3,93 dollari per azione, in calo del 14,5% rispetto all'utile netto di 1,245 miliardi, pari a 4,55 dollari per azione, per il trimestre conclusosi il 27 ottobre 2024. Per l', l'attribuibile a Deere & Company è stato di 5,027 miliardi, pari a 18,50 dollari per azione, in calo del 29,2% rispetto ai 7,100 miliardi, o 25,62 dollari per azione, dell'anno fiscale 2024.Ila livello mondiale sono aumentati dell'11%, a 12,394 miliardi, nel quarto trimestre del 2025, e sono diminuiti del 12%, a 45,684 miliardi, nell'intero anno. Ilè stato di 10,579 miliardi per il trimestre e di 38,917 miliardi per l'anno, rispetto rispettivamente a 9,275 miliardi (+14,1%) nel trimestre e 44,759 miliardi (-13,1%) nell'anno fiscale 2024."L'anno appena trascorso ha portato con sé la sua dose di, ma grazie ai miglioramenti strutturali che abbiamo apportato e ai diversi segmenti di clientela e alle aree geografiche in cui operiamo, siamo riusciti a ottenere i nostri migliori risultati finora per questo punto del ciclo", ha dichiarato. "Il nostro costante impegno nel fornire valore al cliente e nel concentrarci sull'efficienza operativa ci ha permesso di rimanere resilienti e di dimostrare la forza della nostra attività."Per l'si prevede che l'attribuibile a Deere & Company si attesteràdi dollari."Guardando al futuro, crediamo che il", ha dichiarato May. "Sebbene permangano le pressioni sui margini dovute ai dazi e le persistenti, il nostro impegno nella gestione delle scorte e nel controllo dei costi, unito alla in, ci mette nella posizione di gestire efficacemente il business e cogliere le opportunità emergenti man mano che le condizioni di mercato iniziano a riprendersi".Nel pre-market di Wall Street il titolo Deere & Company al momento, dopo avere chiuso la seduta precedente in rialzo del 2,2%.