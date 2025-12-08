Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:45
25.580 -0,44%
Dow Jones 18:45
47.737 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: Dollar General si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sul distributore di prodotti di consumo di massa, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,20%.
