Milano 16:19
42.597 +0,97%
Nasdaq 16:19
23.855 +0,03%
Dow Jones 16:19
44.850 -0,16%
Londra 16:19
9.160 -0,05%
Francoforte 16:18
24.354 +0,70%

New York: giornata depressa per Moderna

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Moderna
Retrocede la società americana di biotecnologia, con un ribasso del 3,57%.
Condividi
```