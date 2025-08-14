New York: nuovo spunto rialzista per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,59%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Si indebolisce il quadro tecnico del, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.214,3 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.249,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.192,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)