New York: nuovo spunto rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore dei video on demand, con una variazione percentuale del 2,59%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Netflix più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Si indebolisce il quadro tecnico del provider di video online, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.214,3 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.249,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.192,9.

