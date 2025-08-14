New York: nuovo spunto rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore dei video on demand
, con una variazione percentuale del 2,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Netflix
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico del provider di video online
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.214,3 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.249,8. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.192,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)