New York: profondo rosso per Enphase Energy

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di tecnologia energetica americana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Enphase Energy ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 33 USD. Primo supporto individuato a 31,08. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 34,92.

