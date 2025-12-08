Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:46
25.577 -0,45%
Dow Jones 18:46
47.742 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: profondo rosso per Boston Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita la società che sviluppa apparecchi biomedici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti.
