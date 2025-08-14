Milano 11:08
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:08
9.161 -0,04%
Francoforte 11:08
24.251 +0,27%

Oro: 3.358,97 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.358,97 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.358,97 dollari l'oncia (+0,11%) alle 08:30.
Condividi
```