Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:46
25.586 -0,32%
Dow Jones 19:46
47.703 +0,30%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Oro: 4.196,58 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.196,58 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.196,58 dollari l'oncia (-0,28%) alle 19:30.
Condividi
```