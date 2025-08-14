Milano 11:09
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:09
9.162 -0,04%
Francoforte 11:09
24.249 +0,26%

Petrolio a 62,86 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,86 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 62,86 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```