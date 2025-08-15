Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:52
9.184 +0,08%
24.481 +0,43%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Seduta vivace per l'indice principale della Borsa di Parigi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,84%.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.927,6, mentre il primo supporto è stimato a 7.755,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.099,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
